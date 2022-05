NAPOLI. Grazie a una fittissima attività di intercettazione telefonica e ambientale, a febbraio scorso sono stati individuati - oltre che arrestati - come i responsabili di una brutale rapina, con tanto di sequestro di persona, consumata ai danni di un cliente dell’ufficio postale di corso Meridionale: un colpo da 33mila euro, che però ha avuto conseguenze giudiziarie importanti per i due carabinieri “infedeli”. Concluse le indagini preliminari, la Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto la fissazione del giudizio immediato per i sei presunti autori del raid.