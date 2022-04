Dopo oltre due anni dalla trasformazione in Covid center, avvenuta il 19 marzo 2020, da domani l'ospedale di Boscotrecase (Napoli) verrà riaperto alle normali funzioni. Sono 4 i nuovi reparti destinati a pazienti non Covid: cardiologia Utic con servizi di emodinamica programmata ed elettrofisiologia, pneumologia e terapia intensiva respiratoria con servizio di broncologia, medicina e rianimazione. Resteranno localizzati al quarto piano 30 posti letto per pazienti Covid, di cui 15 di subintensiva e 15 di medicina, oltre a un posto di terapia intensiva.

Durante il periodo pandemico a Boscotrecase sono stati curati oltre 2mila pazienti Covid. Di questi, circa 500 sono deceduti e 1.500 guariti. La decisione di riaprire l'ospedale alle normali funzioni è "dovuta al sensibile calo dei ricoveri Covid registrato nel corso degli ultimi mesi e dalla necessità di restituire al territorio di riferimento i servizi sanitari spostati su altri presidi aziendali", fa sapere la Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio di Boscotrecase. La direzione strategica della Asl sarà presente domani mattina alla riapertura dell'ospedale, non più "Covid center".