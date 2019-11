NAPOLI. Per la Procura distrettuale antimafia, dopo l’arresto dei vecchi boss, era diventata l’indiscussa figura al vertice del clan degli Scissionisti. Donna dal temperamento mite ma deciso, Rosaria Pagano sarebbe stata così in grado di tenere ben salde le redini di un’organizzazione criminale capace di trafficare droga ai massimi livelli. Non solo, all’occorrenza, avrebbe persino sedato dei focolai di faida, come quando nel 2014 tenne a bada le intemperanze dell’emergente ras Mariano Riccio.