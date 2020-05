Da lunedì saranno consentiti gli ingressi nelle isole del Golfo di Napoli dopo il lungo lockdown della Fase 1 per contenere il contagio da Covid-19. Ad annunciarlo, in un video messaggio via social, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Questa settimana, quindi, ci prepariamo per avere il massimo dei controlli su quelli che arriveranno a Ischia, Capri e Procida - ha aggiunto il presidente - perché, come sappiamo, lì abbiamo situazioni di particolare delicatezza e dobbiamo, dunque, controllare tutto".