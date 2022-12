Da Napoli a Catania per rubare farmaci oncologici di ingente valore. Per questo motivo tre uomini di 66, 56 e 61 anni sono finiti in carcere il 19 dicembre in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania su richiesta della Procura ed eseguita dalla squadra mobile del capoluogo etneo. Secondo le indagini della Sezione reati contro il patrimonio - squadra antirapina in collaborazione con la squadra mobile di Napoli - la sera del 23 giugno sarebbero giunti in Sicilia per commettere il furto appoggiandosi a un “basista" locale che gli avrebbe offerto supporto logistico durante la permanenza e l'allontamento da Catania.