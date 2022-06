NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in vico Toscana a Frignano, nel Casertano, hanno controllato un furgoncino con a bordo un uomo e una donna.

I poliziotti hanno controllato il conducente trovandolo in possesso di un blocco di cocaina del peso di circa 510 grammi e tre telefoni cellulari; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la loro abitazione in via Vanella Grassi a Napoli dove hanno rinvenuto un altro smartphone.

G.C., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la moglie, una 39enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per lo stesso reato.

Infine, il veicolo, la droga ed i cellulari sono stati sottoposti a sequestro.