Partono domani, sabato 2 luglio, anche in Campania i saldi estivi. Dal centro studi di Confesercenti Campania arriva una previsione oltre a spesa sul territorio regionale pari i 310 milioni di euro (310.251.570), "considerando - si legge in una nota dell'associazione - gli oltre 857mila consumatori che hanno manifestato intenzione di spendere per i saldi circa 220 milioni in totale, ai quali vanno aggiunti i 750mila turisti attesi nella nostra regione e tendenti ad acquistare anche i capi di abbigliamento, per circa 90 milioni di incassi. Nonostante la crisi e il caro bollette e benzina sale, rispetto al 2021, di circa il 10 % la media pro capite di spesa, attestandosi sui 257 euro. A essa va aggiunta la media pro capite prevista per i turisti, di circa 120 euro". Per il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, i dati "inducono all'ottimismo" ed è "quello che provano anche i consumatori, che hanno voglia di riacquistare la libertà anche di spendere dopo la pandemia e le restrizioni. I saldi possono portare benefici essenziali all'economia della nostra regione, specie per i comparti di abbigliamento, calzature, pelletteria e biancheria in chiara contrazione di incassi". I saldi estivi del 2022, tuttavia, avverte il presidente di Confesercenti Campania, "proporranno inizialmente, in media 20-30% di sconto, per poi crescere nelle promozioni sino al 50-60%. Questo perché le attività di abbigliamento e di calzature, le più sollecitate dai saldi, sono in grande difficoltà, avendo dovuto sopportare, in questi primi 6 mesi del 2022, una perdita del fatturato del 30% circa rispetto agli introiti del 2021. Dopo un abbrivio così negativo hanno, dunque, bisogno di recuperare. aggressiva del solito.Auspichiamo, dunque, che questi saldi possono rispondere alle aspettative degli imprenditori e confermare le promesse e previste di acquisto dei consumatori". Per Schiavo molto importante sarà l'apporto delle migliaia di turisti già presenti e dati in arrivo in Campania.