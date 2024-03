Sono arrivati ieri sera al Santobono, intorno alle ore 22, sette bambini provenienti dalla striscia di Gaza accompagnati da due adulti (le loro mamme). Tra loro due bambine di 4 mesi e 5 anni arrivate già con diagnosi di malattia, sono state immediatamente prese in carico dal team di medici diretto dal dottor Paolo Siani. Gli altri cinque bambini sono stati accolti nelle case messe a disposizione dalla Fondazione Santobono Pausilipon.

«Abbiamo fornito loro assistenza e generi di prima necessità. I piccoli erano visibilmente stanchi e provati ma in buone condizioni di salute. Un’operazione resa possibile dalla incredibile rete di solidarietà che ha coinvolto il presidente della Regione Campania, il direttore generale del Santobono, l'Aeronautica militare, la Croce rossa italiana, la Prefettura di Napoli e la Protezione Civile. - si legge in un post della Fondazione - Un ringraziamento alla comunità palestinese in Campania che ci ha dato un importante supporto nell’accoglienza e nella mediazione culturale».