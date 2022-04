Erano in viaggio da giorni per fuggire dalla guerra in Ucraina e raggiungere alcuni parenti che vivono a Napoli. L'auto sulla quale erano a bordo due donne di nazionalità ucraina, di 55 e 33 anni, insieme a un bimbo di due anni, è stata notata dagli agenti della Polizia Stradale di Città di Castello lungo la Statale 3 Bis Canili - Umbertide.

Seppur impauriti e stremati dal viaggio, erano in buone condizioni di salute. Ai poliziotti hanno raccontato di essersi perse e di essere a corto di carburante, avendo finito le scorte fatte prima di partire dall'Ucraina. La situazione era resa ancora più difficile dal fatto che le due rifugiate avevano a disposizione pochissime banconote nazionali e le loro carte di credito non erano più funzionanti.

Gli agenti, però, hanno contattato alcune strutture della zona dove poter trovare un po' di ristoro anche per il bambino. Dopo diversi tentativi, i poliziotti sono riusciti a contattare un hotel di Città di Castello che si è offerto di ospitare gratuitamente i rifugiati.

Accompagnate in albergo, le donne hanno ringraziato i poliziotti per l'aiuto ma soprattutto per aver dato loro un po' di sollievo dopo i tanti chilometri percorsi e il dramma vissuto nelle ultime settimane.