Un comizio in cui spiegherà le ragioni della sua candidatura a sindaco di Napoli, i progetti e i programmi per la città sarà quello che terrà Sergio D’Angelo il prossimo 7 luglio alle Terme di Agnano nel corso della festa per il Trentennale di Gesco.

L’intervento, previsto alle 22, sarà trasmesso sui canali social di Gesco e sulla pagina Facebook di Sergio D’angelo.

«Rivendico di essere l'unico candidato civico, proposto dal basso, oltre 3mila cittadini, semplici cittadini, ma anche scrittori e personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e operatori sociali hanno insistito che io mi decidessi a candidare e l'ho fatto. Sono in campo per spirito di servizio per la città e anche perché l'offerta politica che vedo non mi sembra adeguatissima» ha spiegato.

Sostenuto dalle liste civiche “Tutto il bello di Napoli con Sergio D’Angelo”, “La Città che vogliamo con Sergio D’Angelo” e “Lista civica per Napoli – SiAmo Napoli”, il candidato alla poltrona di primo cittadino ha anticipato «Sono convinto che bisogna lavorare innanzitutto per realizzare su Napoli un progetto di vivibilità quotidiana, che bisogna investire le risorse sul piano culturale, educativo e sociale. Ho in mente per Napoli proposte realizzabili e non promesse simili a utopie».