«Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che «già l'ultima settimana abbiamo avuto un aumento di positivi».

Durante un incontro con attori e produttori della soap Rai "Un posto al sole", che compie 25 anni, De Luca ha raccontato che «siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C'è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci - ha ribadito - se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo».