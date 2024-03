«Abbiamo fatto dei manifesti per spiegare ai cittadini italiani, di fronte allo sciacallaggio messo in atto da qualcuno, che oggi l'apertura dei pronto soccorso dipende esclusivamente dal Governo nazionale. Non c'è più personale nell'area dell'emergenza urgenza». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta su Facebook. «Si sta alimentando una campagna di aggressione mediatica televisiva per screditare la Campania. Stanno perdendo tempo, la verità è mille volte più forte delle stupidaggini che racconta qualcuno che fa sciacallaggio», ha aggiunto De Luca.