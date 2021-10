"Rinnovo l'appello alla responsabilità e all'impegno per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Dateci una mano a governare questo problema e ad evitare che questa quinta ondata, che ormai è, evidentemente, alle porte, non porti di nuovo a chiudere il nostro Paese". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Dateci una mano a governare un problema che, nelle prossime settimane, rischia di essere delicato per le scuole aperte e rischia di essere un problema delicato per tutti quanti noi e per le nostre famiglie", ha aggiunto De Luca. Il presidente ha poi concluso: "Ieri è stata fermata all'aeroporto di Capodichino una famiglia inglese con bambini positivi. Abbiamo fatto i controlli, abbiamo verificato che era positiva tutta la famiglia che è, attualmente, ospitata nel Covid center dell'Ospedale del Mare. Quando in Gran Bretagna abbiamo una diffusione ormai enorme di contagi, e così nel Belgio, in Austria, nei Paesi dell'Europa orientale, è evidente che prima o poi questo problema arriva anche in Italia, anche se abbiamo una soglia di vaccinazione superiore a quella degli altri Paesi".