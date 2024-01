Il Sud e la sanità sono stati i grandi assenti della conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. Meloni ha "ragione quando osserva che non ci sono stati i disastri che le opposizioni prevedevano al momento dell'insediamento del suo governo", ha detto De Luca ma "bisogna capire perchè". "Ma le previsioni erano legate a quello che dicevano le opposizioni prima del voto - ha proseguito - ma una volta al Governo hanno fatto scelte in linee con il governo Draghi". De Luca ha detto: "i disastri non ci sono stati perchè hanno fatto quello che avrebbe fatto Mario Draghi ed è questo un fatto positivo".

Il governatore della Campania ha osservato che l'Italia non ha "aumentato di una virgola i salari" ed oggi stiamo parlando della "riduzione dei salari e le pensioni sono diminuite nel loro potere di acquisto". "Questo governo sta massacrando il Sud e la Sanità pubblica", ha proseguito De Luca ricordando che in merito all'accordo di coesione la Campania ha già fatto tre diffide per avere i soldi dei fondi di sviluppo e coesione che servono per fare opere importanti. "Meloni ha aggiunto una altra cosa grave ed è quella della capacità di spesa delle Regioni che non centra nulla con lo sblocco dei fondi", ha detto De Luca dicendo che bisognerebbe spiegare alla Meloni che "gli apparati pubblici sono sottodimensionati", soprattutto in merito ai Comuni che sono le prime stazioni appaltanti. "In Campania abbiamo un livello altissimo di spesa dei fondi", ha detto ancora il governatore.