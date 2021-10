"I fondi europei sono destinati al riequilibrio territoriale e sociale, non all'Italia in generale. Sono destinati per recuperare il divario Nord-Sud". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Cava de' Tirreni. "Dobbiamo fare la battaglia per far arrivare al Sud i fondi. Già questo 40% che hanno annunciato per i fondi sanitari è una truffa perché - ha ragionato il governatore - devono servire a fare la medicina territoriale, ospedali di comunità, distretti e quanto altro. Ci sono Regioni al Nord che sono già oltre gli obiettivi e Regioni del Sud che sono a zero perché vengono, magari, dal periodo di commissariamento. Quindi, bisogna ragionare nel merito e sapere che i fondi europei sono destinati al riequilibrio territoriale e sociale, non all'Italia in generale. Sono destinati all'Italia ma per recuperare il divario Nord-Sud, in primo luogo. Allora, c'è davanti a noi una grande opportunità ma c'è anche una battaglia da fare", ha concluso De Luca.