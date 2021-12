«A Napoli possiamo avere davvero grandi, grandissime ambizioni. Non credo che Gaetano Manfredi si appassionerà alla flotta partenopea, non è che vuoi varare pure tu la flotta partenopea o stampare moneta? Non vorrei trovarti con una bandana arancione, non ti ci vedo su un predellino». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione del progetto di riqualificazione di Palazzo Penne nel centro antico di Napoli, rivolgendosi al sindaco Gaetano Manfredi, facendo riferimento alla bandana arancione che indossò l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione della sua prima elezione.

«Credo che anche grazie al nuovo sindaco potremo avere l'ambizione di lavorare in maniera rigorosa su questi grandi progetti di trasformazione urbana», ha aggiunto De Luca, spiegando che «Napoli può avere un ruolo davvero chiave per l'Italia. Dobbiamo sapere che nel mondo a volte Napoli è un brand più conosciuto anche dell'Italia. Napoli in qualche modo è l'italia e può essere davvero il simbolo di una nuova Italia che guarda all'Europa e che guarda con coraggio alla trasformazione urbana come occasione di lavoro, ma anche come costruzione di una nuova moderna identità».