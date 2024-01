La Regione Campania ha presentato un esposto-denuncia contro il ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto "in relazione al blocco da parte del Ministero della Coesione, da oltre un anno e mezzo, dei fondi di sviluppo e coesione (Fsc), destinati al Sud". La denuncia è stata presentata al Tar Campania, alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e alla Procura della Repubblica di Napoli "allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida". In una nota, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "rinnova al ministro Fitto l'invito a un confronto pubblico". Il Governo Meloni, si sottolinea inoltre nella nota, è "nemico del Sud".