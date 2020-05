NAPOLI. Al via da lunedì 11 maggio le attività mercatali in Campania e via libera anche all'attività sportiva individuale. È quanto dispone una nuova ordinanza, la numero 45, firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in merito all'emergenza coronavirus. In particolare l'ordinanza prevede che «a decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida».

Inoltre, «è consentito svolgere attività sportiva individuale: dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso e' consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attivita' in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento».