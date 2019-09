NAPOLI. «Tra ottobre e novembre sarà il tempo per mettere la parola al commissariamento della sanità campana». A dirlo il presidente della fiunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta trasmissione su Lira Tv. «Auspicando che non si siano ritardi per il cambio del ministro, anche questo è un miracolo, forse il più grande miracolo» dice il governatore. Che poi tocca anche altri temi. «Si è costituito il nuovo Governo e di positivo vedo due cose. Abbiamo costruito i presupposti per dialogare con l’Europa in maniera utile per l’Italia e l’abbassamento dei toni.