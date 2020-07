NAPOLI. «La visita al presidio ospedaliero “Santa Maria della Pietà" di Casoria è stata l'occasione per ringraziare il personale di questa struttura per il lavoro fatto in questi mesi e per ricordare che la battaglia contro l'epidemia è tutt'altro che conclusa». Lo scrive su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

«Nel momento in cui il Governo ha deciso di riaprire l'Italia, sapevamo che avremmo avuto un aumento di contagi. Per questo non bisogna rilassarsi. Un conto è convivere con numeri bassi, un altro è se la crescita giornaliera dei contagi dovesse arrivare a livelli preoccupanti. Per questo non bisogna rilassarsi. Occorre responsabilità da parte di ognuno e massima operatività. Adesso la partita si gioca sulla rapidità di spegnimento dei mini-focolai. Dobbiamo essere sempre vigili» conclude De Luca.