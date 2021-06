«La pandemia è materia nazionale di tutela della salute dei cittadini italiani e di quelli che si trovano nel nostro Paese, quindi se il Governo dice con ordinanza, come ha detto, che il 28 si tolgono le mascherine all'aperto, non c'è altro da discutere e in Campania non ci saranno le mascherine all'aperto». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a "Tagadà" su La7, sull'intenzione espressa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di mantenere l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto anche nei mesi estivi.

Tracciando un bilancio della gestione della pandemia, de Magistris ha detto che «si poteva far meglio nel rapporto tra Stato e Regioni. Molta della confusione, del pressappochismo e dei ritardi sono stati dovuti a fatti politici, cioè che lo Stato non è riuscito a mantenere quella uniformità del coordinamento nazionale e da parte delle Regioni, che pure hanno svolto un lavoro importante, certe volte non ci sono state quelle garanzie adeguate a livello territoriale tanto da determinare discriminazioni inaccettabili. Abbiamo visto alcune regioni che con i vaccini hanno recuperato solo nelle ultime settimane».