«Noi esprimiamo, per il risultato raggiunto, comunque soddisfazione, perché in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civico-popolare con candidate e candidati entusiasti ma molti anche alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza un manifesto, senza partiti e senza null'altro, e il risultato noi lo consideriamo apprezzabile e tale da poter mettere in campo un'esperienza radicata forte in Calabria e nel Mezzogiorno», ma «il risultato per ora è al di sotto delle aspettative di quello che io ho auspicato». Così Luigi de Magistris commentando l'esito delle elezioni regionali.

«La voglia di riscatto, la possibilità di cogliere un'alternativa, la possibilità di trasformare un'enormità di bisogni che ho raccolto, di rassegnazione, e anche una situazione drammatica che ho personalmente constatato in Calabria, non è stata raccolta, a quanto pare, dalla maggioranza degli elettori e delle elettrici che hanno preferito il blocco della conservazione. Questo mi desta molta amarezza, perché avrei voluto dare un contributo forte al riscatto di questa terra» ha continuato.

«Voglio fare i complimenti a Roberto Occhiuto per il risultato raggiunto, augurandogli buon lavoro, provando a invertire la rotta devastante della politica regionale».

«Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso, farò di tutto per dare il mio sostegno sia qua che a Napoli, mi prenderò, però, un periodo fino a Natale perché adesso ho bisogno di riflettere su che cosa sia più giusto fare in questo momento della mia vita. Dopo quasi trent'anni di vita politica e istituzionale in prima linea, aver percepito che questa terra non ha voluto svoltare e passare dal ricatto al riscatto, mi deve far necessariamente riflettere sul piano personale» ha affermato.

«Evidentemente - ha aggiunto - c'è stata una politica silenziosa, una politica che avrà altre armi di convincimento e che ha portato un maggior consenso dall'altra parte».