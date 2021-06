Il sindaco metropolitano di Napoli Luigi de Magistris ha scritto al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in merito al progetto di costruzione di un deposito Gnl nel porto di Napoli «per il forte impatto che la realizzazione del deposito avrà sicuramente sull'ambito metropolitano, e non solo».

De Magistris scrive che «siamo in presenza della revoca della delibera dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale che prevedeva la costruzione dell'impianto in questione e di numerosi pareri contrari formulati da esperti, da ricercatori e da associazioni del territorio interessato».

De Magistris spiega di far sue «tutte le preoccupazioni e i richiami alla pericolosità immediata e futura di tale struttura collocata in zone densamente abitate. Desidero che lei sappia, pertanto - aggiunge - che il mio parere è negativo e le chiedo di intervenire per impedire la realizzazione dell'impianto ritenendo lo stesso altamente pericoloso in quanto collocato in un'area che, fra l'altro, registra già un elevato numero di impianti esistenti».