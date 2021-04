LE PAROLE SPERANZOSE DI MAMMA E PAPA'

“La speranza di ritrovare e riabbracciare nostra figlia non è mai venuta a mancare. Cautamente speranzosi attendiamo senza illuderci”. Queste le parole di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone in un post pubblicato su Facebook pochi minuti fa.

Nei giorni scorsi, dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise, si sono riaccesi i riflettori dopo che una ragazza di 20 anni russa, Olesya Rostova, ha fatto un appello in tv a Mosca per trovare la sua mamma. "Mammina non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato. Ora sono qui, viva, ti prego ritroviamoci", queste le sue parole mentre racconta di essere stata rapita da piccola e di essere finita in un campo rom nel 2005. La notizia è arrivata fino in Italia.

I COMMENTI AL MESSAGIO DELLA MAMMA

Tanti i commenti al messaggio di Piera Maggio: "Spero che tu possa presto riabbracciare quel pezzo di cuore che ti è stato strappato tanti anni fa", ha scritto Roberta; "Sarebbe una Pasqua meravigliosa, sogno il vostro abbraccio da sempre", ha scritto ancora Giorgia. E ancora, Valentina: "L’Italia non ha mai dimenticato Denise.Vi siamo vicini in questo momento delicato, forza".

Certo la somiglianza di Olesya con Piera Maggio è visibile, dal punto di vista anagrafico le due potrebbero essere la stessa persona. Per avere la certezza bisognerà aspettare il risultato del test del Dna che è già stato effettuato sulla ragazza russa e che verrà comparato con quello di Piera Maggio.

L'AVVOCATO DI FAMIGLIA

Anche l'avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, ospite di Federica Sciarelli alla trasmissione Chi l'ha visto, ha spiegato anche lui che non hanno mai perso la speranza di ritrovare la bambina viva e che presto partirà alla volta di Mosca. In questi 17 anni sono state tantissime le segnalazioni e gli avvistamenti su Denise, da Milano al Marocco, ma nessuna si è rivelata di successo.

IL GIALLO DI DENISE

A quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia.

E' DAVVERO LEI LA RAGAZZA?

E’ davvero lei la ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio ed è andata in tv per cercare la sua mamma?

La somiglianza, come mostrano anche le prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto per la puntata di domani sera, sono sconvolgenti.

La ragazza che si è presentata in tv dicendo di esser stata rapita quando era molto piccola, somiglia tantissimo a Piera Maggio che, in questi anni, non si è mai arresa continuando a cercare sua figlia e ribadendo sempre la sua convinzione.

Non vuole credere che Denise sia stata uccisa ma ha sempre sperato che la sua piccola, fosse stata venduta a qualcuno, rapita e portata lontano dalla Sicilia.

SI RIACCENDONO LE SPERANZE

Oggi ad andare in tv è una ragazza che sembra avere una storia molto simile a Denise ed è per questo che si riaccendono le speranze.

Potrebbe davvero essere lei? Denise era scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004, da quel momento tante indagini ma in concreto, nessuna segnalazione importante se non una pista che aveva portato a Marocco ma che poi, non aveva dato risultati.

Se la ragazza dell'appello in tv fosse davvero Denise Pipitone, sarebbe davvero una svolta straordinaria.