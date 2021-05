Uomo trovato impiccato nel suo locale: «Era depresso e in crisi economica a causa del Covid»

Dramma in centro, un uomo di 53 anni si è tolto la vita perchè non è riuscito ad aprire il bar aperto lo scorso anno a causa della pandemia.

Il Coronavirus uccide anche l'anima, le sofferenze sono amplificate, di Covid-19 si può morire direttamente perché contagiati, ma si può morire anche indirettamente.

L'uomo, A. B., classe 1968, era preoccupato perché da settimane stava rinviando l'apertura del bar che aveva deciso di rilevare sulla via Tiburtina.

Notti insonni passate seduto a un tavolo con una calcolatrice e un foglio di carta per cercare di far quadrare i conti. Che però non tornavano mai.

L'estremo gesto di disperazione

Così hanno ricostruito i suoi migliori amici che lo hanno preso per le gambe, quando lo hanno trovato con una corda stretta al collo nel sottoscala del locale ancora chiuso al pubblico.

L’uomo, di 53 anni, si è impiccato venerdì mattina in un sottoscala. Scoperto da due amici e dalla moglie che hanno chiamato il 113. Per i colleghi era invece disperato perché «a causa della burocrazia non era riuscito ad aprire dal 2020»

Un commerciante si toglie la vita: non riusciva ad aprire il suo bar

Un commerciante di 52 anni si è tolto la vita all’interno del suo bar, situato in zona Tiburtina a Roma.

A fare la triste scoperta proprio la moglie che, allarmata perché non aveva sue notizie già da prima mattina, verso mezzogiorno ha chiamato la polizia, che è intervento sul posto assieme alla Scientifica per i rilievi.

L’uomo è deceduto dopo essersi impiccato a una scala all’interno del suo locale e sembra che alla base del suo gesto possa esserci la disperazione per non aver potuto aprire la sua attività, rilevata lo scorso anno.

Le indagini sono iniziate e si scava anche nel suo passato, per capire se in precedenza l’uomo avesse già manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

E' allarme suicidi causati dal Covid

La pandemia da Covid-19 sta avendo un grosso impatto sulla salute mentale: purtroppo da marzo ad oggi, in Italia, si sono registrati ben 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente correlati al temibile virus, a fronte di un numero di suicidi per crisi economica che, nello stesso periodo del 2019, si attestava a 44 e quello dei tentati suicidi a 42.

Ne abbiamo parlato con Anna Maria Giannini, Docente di Psicologia generela della Sapienza ed esperta di psicologia dell'emergenza dell'ordine e Marco Vitiello, esperto di psicologia del lavoro dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Altra tragedia a Pavia, anziano trovato morto in casa dopo tre mesi: nessuno lo andava a trovare a causa del Covid

Nel suo quartiere non lo vedevano da gennaio scorso, l'uomo era morto da ormai tre mesi.

La vittima è un pensionato di 71 anni trovato in un appartamento delle case popolari di piazzale Crosione a Pavia.

La triste scoperta dopo mesi che l'uomo non si faceva vedere più in giro: l'ultima volta che lo hanno visto in quartiere è stato a gennaio, da allora il pensionato era come sparito.

Neanche i suoi parenti, che abitano a Binasco (Milano), lo avevano più cercato.

Stando a quanto riferito da "La Repubblica", nessuno andava più a trovarlo a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Disposta l'autopsia

Fino a quando i vicini insospettiti hanno chiamato le forze dell'ordine: nel suo appartamento si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno trovato il corpo del 71enne accanto al letto in evidente stato di decomposizione.

Sul posto è arrivato anche il medico legale che ha fatto risalire il decesso a circa tre mesi fa.

Stando alle prime ipotesi, l'anziano è stato probabilmente stroncato da un malore.

Tuttavia, per ricostruire nel dettaglio quanto successo il pubblico ministero ha disposto l'autopsia così da risalire con esattezza al periodo della morte e stabile le cause del decesso.

Ad agosto un altro anziano trovato in casa morto dopo giorni

Lo scorso agosto un anziano di 72 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Fleming, una casa popolare di Milano, dopo dieci giorni.

Non è l'unico caso in Lombardia. Sono stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore che proveniva dall'appartamento, a chiamare i soccorsi.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare in casa hanno trovato il cadavere dell'anziano in avanzato stato di decomposizione.

L'abitazione era sporca e in disordine e tra i tanti documenti lasciati in giro ce n'era anche uno che attestava le recenti dimissioni dell'anziano dall'ospedale San Carlo per diverse patologie e un referto con l'indicazione della positività al Coronavirus.

L'uomo infatti era stato appena dimesso dall'ospedale dopo aver vinto la sua battaglia contro il virus.

Poi però la morte in solitudine dopo esser colto da un malore.