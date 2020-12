Agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto 20enne di origine nigeriana nel carcere napoletano di Poggioreale. A darne notizia è Emilio Fattorello, segretario per la Campania del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. «Questa mattina - spiega Fattorello - un detenuto 20enne, A. S., di origine nigeriana, ha inscenato una manifestazione di protesta in maniera violenta per contestare la convalida di arresto emanata dall'autorità giudiziaria competente nei suoi confronti. L'esagitato, in quarantena perchè nuovo giunto, oltre a devastare la cella nel Reparto Venezia appena ristrutturato, ha poi aggredito il personale della Polizia penitenziaria, intervenuto per riportarlo alla calma, con inaudita violenza, armatosi del braccio che sosteneva l'apparecchio televisivo alla parete. Al termine dell'azione di contenimento messo in atto dai colleghi sono risultati contusi in quattro». Ricorsi alle cure dei sanitari, sono stati refertati ed esonerati dal servizio.