NAPOLI. Il vicepremier Luigi Di Maio si è intrattenuto con i disoccupati organizzati Bros, prima di fare il suo ingresso nell'Hotel Royal Continental di Napoli. Di Maio, appena uscito dall'auto, si è diretto verso i disoccupati che lo acclamavano sul Lungomare, ascoltando le loro ragioni. Quindi ha detto: «Scriverò una lettera alla Regione Campania per chiedere chiarimenti su questa situazione». Ai disoccupati che gli chiedevano quando, Di Maio ha risposto: «In questi giorni, tra domani e dopodomani». Poi un siparietto con i ragazzini sul Lungomare a cui ha raccomandato di non fare come Balotelli e non buttare i motorini a mare.