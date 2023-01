NAPOLI. L’ area degli imbarchi per la Sicilia nel Porto di Napoli, disorganizzata e degradata, come denunciato dal nostro giornale, dovrebbe cambiare volto “entro poche settimane”. Lo assicura il presidente del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, responsabile dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

Non le pare che il piazzale degli imbarchi per Palermo sia in condizioni inaccettabili?