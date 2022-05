NAPOLI. Si sono chiusi al centro sportivo Football Club a Secondigliano i corsi del progetto "I fuoriclasse di Napoli" contro la dispersione scolastica, finanziato da Regione Campania e Ministero del Lavoro e organizzato dall'aps L'Agorà Partenopea.

Circa cento i ragazzi tra i 6 e i 16 anni a rischio evasione scolastica che in un anno hanno partecipato alle attività sportive e didattiche: padel, calcio, doposcuola ed estetica.

«Abbiamo realizzato azioni concrete di contrasto all'evasione scolastica, è l'inizio di un percorso che proseguiremo e che abbiamo costruito insieme alle scuole e alla chiesa di Secondigliano, alle associazioni dello sport e del terzo settore, grazie al sostegno di imprese private e donazioni solidali» ha dichiarato il presidente dell'Agorá Partenopea Manuel Fabozzo durante la consegna a tutor e corsisti del premio "Un progetto per Secondigliano 1^ edizione" raffigurante un pastore studente realizzato dall'artigiana presepiale Susi Iodice.

«La Regione Campania in particolare l'ufficio del Garante per l'Infanzia sono impegnati nella lotta all'evasione scolastica e questo progetto che abbiamo finanziato lo dimostra, andremo avanti per garantire il diritto allo studio a tutti i minori non solo a Secondigliano» ha detto Giuseppe Scialla garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania intervenendo all'iniziativa insieme al presidente della VII municipalità AntonioTroiano.