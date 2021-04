NAPOLI. La Procura partenopea dissequestra, seppure in forma temporanea e dunque per consentire l’avvio dei lavori, la Galleria della Vittoria. La decisione della Procura arriva a seguito dell’istanza di dissequestro, presentata dall’Avvocatura di Palazzo San Giacomo lo scorso 8 aprile, corredata dalla relazione tecnica prodotta dagli uffici ad integrazione del progetto di messa in sicurezza presentato e approvato con delibera di giunta il 28 dicembre 2020.