NAPOLI. «Abbiamo già incontrato gli abitanti dei condomini interessati, stiamo andando avanti con gli interventi di emergenza, messo in sicurezza l'area e questo è molto importante. Faremo poi un piano e chiederemo anche risorse sia al Governo centrale che alla Regione per poter fare un intervento straordinario di messa in sicurezza del sistema fognario. La città ne ha bisogno, per decenni non sono stati fatti interventi radicali, è arrivata la stagione per farli». Ha risposto così il sindaco Gaetano Manfredi all’appello del coitato San Martino e della Rete No Box che lo avevano invitato ad andare sul “luogo del delitto”.

Manfredi ieri ha illustrato lo stato dei lavori dopo la voragine al Vomero verificatasi a seguito dalla rottura di una fogna sabato scorso, che ha causato lo sgombero di immobili in via Morghen e via Solimena. «Stiamo lavorando insieme ad Abc su un progetto definitivo di sostituzione del collettore fognario, dobbiamo garantire una sicurezza assoluta e anche una sistemazione che sia definitiva. Per troppi anni si sono fatti interventi tampone che non riescono a risolvere le difficoltà legate anche alla vetustità dei luoghi. Abbiamo dei conduttori fognari che sono della fine dell'800, progressivamente si deve fare un lavoro di sostituzione e di riqualificazione. Cominceremo nelle prossime settimane a fare una ricognizione attenta della situazione dei vari collettori, non solo al Vomero. Anche delle immissioni private che spesso sono abusive determinano fattori di rischio», ha proseguito il sindaco.

I cittadini sgomberati dalle loro abitazioni intanto chiedono intanto un sostegno economico per affrontare i tanti disagi: «Noi abbiamo dei vincoli che sono anche normativi, non legati alla nostra volontà. Sicuramente tutto quello che possiamo fare come Comune per poter sostenere i cittadini e anche i commercianti lo faremo. Mi sto interessando anche al caso della pizzeria, ho sentito l'Ad di Invitalia. Ma quello che può fare un Governo con lo stato di emergenza non può farlo un Comune».

Intanto il leader nazionale di Noi moderati Maurizio Lupi e il vicepresidente del gruppo e coordinatore regionale della Campania Pino Bicchielli hanno presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per il cedimento della strada in via Morghen, a Napoli. «Non potevamo non cogliere il grido d'allarme del coordinatore provinciale di Napoli, Riccardo Guarino ha detto Bicchielli La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità del crollo e, se ci sono dei responsabili in questa vicenda, è giusto farlo emergere». «In poche ore abbiamo raccolto centinaia di firme dei cittadini per denunciare le difficoltà del quartiere e della città» ha detto Guarino.