Un cittadino ghanese di 45 anni, regolare in Italia, è stato arrestato a Giugliano, in località Varcaturo, per detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio. I militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10 Reggimento Carabinieri Campania e della locale Stazione Carabinieri, hanno operato l’arresto in flagranza del 45enne, insospettiti dall'insolito gravitare nell'area di soggetti stranieri, presumibilmente finalizzata all’approvvigionamento dei documenti. La perquisizione del sospettato ha consentito il sequestro di numerosi documenti falsi intestati a soggetti provenienti da paesi centro-africani, in particolare 19 carte di identità elettroniche italiane, 16 permessi di soggiorno italiani, 6 carte di identità elettroniche olandesi e belghe, 9 passaporti italiani, belgi e inglesi, 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche, 5 tessere sanitarie italiane. L’arrestato si trova nel carcere di Poggioreale.