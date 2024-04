La Lega cresce anche a Napoli. Ha aderito al partito di Matteo Salvini Domenico Brescia, imprenditore di trent'anni, impegnato nel settore edile, consigliere comunale nel capoluogo campano ed eletto con più di 3.700 preferenze". Lo si legge in una nota di via Bellerio. ''L'ingresso di Domenico conferma che abbiamo un progetto serio e credibile -sottolinea Matteo Salvini- . Siamo determinati a crescere da Sud a Nord, anche grazie ai risultati di buon governo della Lega, sia sui territori che a livello nazionale''. ''Sono contento di avviare e aderire a un progetto che valorizza il territorio e la classe dirigente. Voglio essere uno dei protagonisti per la crescita della Lega in Campania'', ha detto l'imprenditore.