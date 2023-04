Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato nella sua abitazione a Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento in via Vicinale Sant'Aniello, nel quartiere Pianura, zona occidentale della città.

La donna sarebbe morta ammazzata nel corso di una lite avvenuta tra vicini. Sul posto, in via Sant’Aniello, traversa di via Comunale Napoli, sono giunte numerose volanti della polizia e un’ambulanza del 118.

Sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti del Commissariato Pianura e della Squadra mobile della Questura di Napoli.