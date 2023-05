NAPOLI. Al via lgli ultimi lavori per rendere fruibile la perimetrale di Scampia. La divisione fra le due carreggiate rimane con guardrail in acciaio che, oltre avere le normali bullonature, presenta anche saldature aggiuntive per evitare possibili furti così come è avvenuto il mese scorso. A partire da ieri mattina, ai due bordi delle carreggiate si stanno predisponendo new jersey: la prima colonna di Tir è arrivata alle 9, scortata dalla polizia stradale, e la messa in opera con segnaletica aggiuntiva durerà alcuni giorni.