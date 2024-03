Patto tra la camorra di Miano e quella di Secondigliano, la Procura non perde tempo e, depositata la richiesta di giudizio immediato, ottiene il processo per i presunti boss e killer ritenuti responsabili degli omicidi di Angelo De Caro, reggente dell’omonimo gruppo e cutoliano della prima ora, e di Pasquale Bevilacqua. Rischiano così una nuova stangata i ras Giuseppe Lo Russo, ultimo dei “Capitoni” a non essersi pentito, Vincenzo Licciardi “’o chiatt”, Gaetano Bocchetti “nanuzz” e Carmine Costagliola, alias “Provolino”.