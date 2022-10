Doppio intervento di soccorso nel pomeriggio sul Sentiero degli dei in Costiera Amalfitana. Il Soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto intorno alle ore 17 con richiesta della Centrale operativa del 118 di Salerno per una donna inglese di 66 anni che, cadendo, ha riportato la sospetta frattura della caviglia destra. La squadra territoriale del Cnsas ha provveduto a raggiungere il sito dove era già presente l'equipaggio del 118.

Poco dopo la Centrale operativa del 118 ha ricevuto un'ulteriore chiamata per un malore, dovuto a sfinimento, da parte di un'anziana coppia di escursionisti canadesi sulla mattonella 05 e ha quindi attivato anche l'elisoccorso 118 di Salerno che ha trasportato in zona il tecnico di elisoccorso Cnsas e il medico. Intanto la coppia si era autonomamente e lentamente spostata verso il luogo in cui si trovava la 66enne inglese ferita, permettendo così di sovrapporre i due interventi in corso.

Dopo la valutazione sanitaria, i soccorritori hanno deciso di recuperare al verricello la donna con frattura alla caviglia mentre i due anziani sono stati riaccompagnati a valle dall'equipaggio 118 e dagli operatori Cnsas. Per loro non è stato ritenuto necessario il ricovero in ospedale, mentre la donna inglese è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso.