NAPOLI. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto alla cooperativa “La Paranza”, formata da ragazzi del Rione Sanità di Napoli e che gestisce le Catacombe di San Gaudioso e di San Gennaro, complimentandosi per il premio agli European Heritage Award nella categoria "Heritage Champion". Il premier scrive che «è il giusto riconoscimento per lo straordinario lavoro che portate avanti per Napoli. Conservo un bellissimo ricordo della mia visita alle Catacombe di San Gaudioso, del vostro entusiasmo, della vostra competenza e professionalità. Grazie a queste qualità - prosegue Draghi nella missiva - avete riportato alla luce un luogo affascinante, a beneficio di tutti. Voglio ringraziarvi per il vostro esempio di senso civico e di cittadinanza attiva, continuate così!». Il presidente Draghi ha visitato il Rione Sanità lo scorso 29 marzo, con una tappa nella Basilica di Santa Maria dove è stato accolto da don Antonio Loffredo, parroco del rione e animatore di molti progetti di valorizzazione del territorio, e dai ragazzi della cooperativa "La Paranza", che hanno guidato il premier in una visita alle Catacombe di San Gaudioso alle quali si accede dall'interno della chiesa.