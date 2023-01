Il corpo senza vita di un uomo di 76 anni, Salvatore Maddaluno, è stato trovato in strada a Napoli, in via Luigi Landolfi. L'uomo si sarebbe lanciato da una finestra dell'appartamento che condivideva con Giuseppina Faiella, di 97 anni. La donna è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto. Il corpo della donna presentava alcune ferite. Idue, entrambi napoletani, erano conviventi. Non si esclude l'ipotesi omicidio-suicidio. Sono in corso indagini dei carabinieri.