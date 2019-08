GIUGLIANO. Muore a 55 anni mentre lavora in nero in un campo agricolo. Dramma a Varcaturo, dove un uomo, Pasquale Fusco, ha perso la vita. Il decesso è avvenuto per cause naturali. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà P. A., residente a Giugliano, imprenditore agricolo titolare dell’omonima ditta agricola, poiché ritenuto responsabile di utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, omicidio colposo e violazioni di norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari sono intervenuti presso l'azienda agricola dove era stato segnalato il decesso, per cause naturali, dell'operaio, un italiano 55enne, successivamente risultato non regolarmente assunto, dunque in nero.