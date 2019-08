CASTEL VOLTURNO. Viene travolto e ucciso da un’auto pirata. E' la tragedia accaduta sabato sera vicino Caserta, dove un 34enne è deceduto in via delle Acacie a Pinetamare, Castel Volturno, mentre il bambino che l’uomo temeva per mano è rimasto miracolosamente illeso. Fermato per omicidio stradale un 37enne ucraino: aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Grazie ai fotogrammi delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali presenti in zona e ad alcune testimonianze, i carabinieri sono riusciti a risalire all'ucraino, residente a Licola e fidanzato con una ragazza di Castel Volturno, sotto la cui abitazione è stata trovata la vettura con targhe straniere. Interrogato dai militari dell'Arma, l'uomo ha ammesso di aver provocato l'incidente mortale. E' stato quindi arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le ricostruzioni, l’investitore - che guidava un Suv Bmw X6 - avrebbe sbandato per l’alta velocità per poi scappare senza prestare aiuto. I soccorsi sono stati immediati per il 34enne ma il personale del 118 ha dovuto purtroppo costatare il decesso del giovane papà: il figlio sotto choc è fuggito a casa dove è stato rintracciato subito dopo.