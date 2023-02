NAPOLI. Dramma all’ospedale di Ponticelli Villa Betania dove ieri pomeriggio una neonata è morta dopo appena poche ore di vita. I genitori, provenienti dall’area vesuviana, si erano recati in pronto soccorso a Villa Betania nella mattinata di ieri dove i medici avevano praticato il taglio cesareo per complicazioni sopraggiunte durante il parto.

La piccola è però morta poche ore dopo la nascita. Il papà ha immediatamente presentato denuncia alla polizia, che ha sequestrato la cartella clinica e la salma sulla quale, in questi giorni, verrà eseguita l’autopsia dal medico legale presso il Secondo Policlinico.

Esame indispensabile per capire i motivi e le cause del decesso della bimba e soprattutto se questo è attribuibile a errore umano o meno. Intanto, come atto dovuto, è stata aperta un’inchiesta interna allo stesso ospedale di Ponticelli e in queste ore anche la Procura della Repubblica di Napoli muoverà i primi passi verso un’indagine che possa appurare la verità su quanto accaduto nella giornata di ieri, in quelle poche ore di vita della bimba venuta alla luce e subito morta.

Villa Betania è un ospedale rinomato per i parti naturali, al secondo posto in Campania con 1816 nati nel 2022, il 28,58% con cesareo, uno dei dati più bassi. Ma in questo caso qualcosa deve aver portato i medici ad agire d’urgenza e proprio con taglio cesareo