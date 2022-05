NAPOLI. Assedio no stop alle piazze di spaccio del quartiere Pianura. Dopo le recentissime retate messe a segno nelle ultime settimane nelle roccaforti dei gruppi Carillo-Perfetto e Calone-Marsicano-Esposito, ieri mattina è stato il turno di un outsider: i Divano, famiglia da qualche tempo apparentemente ai margini dello scacchiere criminale della zona, ma in realtà sempre molto attiva, oltre ben “ammanigliata”, in materia di spaccio e traffico di droga.