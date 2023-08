Controlli notturni a Monte di Procida per i Carabinieri della locale stazione. A finire in manette un 19enne. I militari - nel cuore della notte - hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato una dose di cocaina, 130 grammi di hashish suddiviso in due panetti e 3 dosi, 3 bilancini di precisione e la somma contante di 660 euro ritenuta provento del reato. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato anche 2 banconote false da 20 euro contraffatte. L’arrestato è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e possesso di banconote falsificate.