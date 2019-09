SOMMA VESUVIANA. Custodiva in casa mezzo chilogrammo di marijuana. Con l’accusa di di detenzione di stupefacente a fini di spaccio è stato arrestato Luca Giuliano, 21enne di Somma Vesuviana. Il giovane è risultato già noto alle forze dell’ordine. Giuliano è stato scoperto dai carabinieri della stazione locale che hanno effettuato dei controlli nella sua abitazione e nei luoghi comuni del condominio in cui abita. Il 21enne ere in possesso di mezzo chilogrammi di marijuana. Aveva nascosto la droga in casa e anche tra le scale e un terrazzo che costituivano aree comuni del condominio dello stabile da lui abitato. La droga sequestrata è stata trovava in parte già confezionata in bustine, pronta per la vendita sul mercato degli stupefacenti. Il 21enne è finito in manette e dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Terminate le formalità di rito, Giuliano è stato tradotto ai domiciliari.