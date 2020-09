Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Attilio Micheluzzi dove hanno rinvenuto una scatola contenente sette panetti di hashish e 10 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 750 grammi e un bilancino.

Davide Monfrecola, napoletano di 55 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.