NAPOLI. Sorpreso con droga e un’arma in casa, arrestato a Barra. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in corso Sirena dove, in un mobile della cucina, hanno rinvenuto 19 involucri e una bustina contenenti circa 17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un cellulare, una pistola automatica con 5 cartucce cal. 6.35 e con la canna modificata e 300 euro.

Inoltre, hanno trovato 4 telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione.

G.C., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e arma clandestina.