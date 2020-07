POZZUOLI. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Di Lorenzo, 50enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

I militari – percorrendo via Montenuovo Licola Patria – hanno notato il 50enne che era a bordo del proprio scooter ed in sosta davanti a un centro scommesse. Lo hanno controllato e, perquisito, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina pronte alla vendita.

Durante la perquisizione – estesa anche a casa dell’uomo – sono state rinvenute e sequestrate altre 3 dosi della stessa sostanza e la somma di 130 euro provento del reato che erano nascoste all’interno dell’armadio della camera da letto.

Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.