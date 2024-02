NAPOLI. Cocaina, hashish e marijuana. Droga destinata alla movida sequestrata nella notte di sabato dalla in due distinte operazioni: una ad Agnano e l’altra a Secondigliano. Ma, e non è circostanza da poco, sono finiti in manette in tre, due dei quali senza precedenti a carico. Hanno agito le squadre investigative dei commissariati Bagnoli e Secondigliano sulla base di indagini frutto della perfetta conoscenza dei territori, concluse con riusciti appostamenti.