Servizio a largo raggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei quartieri di fuorigrotta e rione traiano. I militari del Nucleo Investigativo, i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli e quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade dei due quartieri supportati dagli “occhi” del 7° nucleo elicotteristi di Pontecagnano: 25 le perquisizioni effettuate e 34 pregiudicati identificati.

Durante le operazioni i Carabinieri – in un’area verde di via Catone - hanno rinvenuto e sequestrato un’ingente quantità di droga: 377 grammi di marijuana, quasi 1 chilo e 800 grammi di hashish e 400 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era stipata in un contenitore per la spazzatura.

I Carabinieri hanno anche denunciato 3 persone: 2 uomini trovati all’esterno della propria abitazione nonostante il divieto imposto dalla misura degli arresti domiciliari cui erano sottoposti dovranno rispondere di evasione mentre un altro cittadino è stato trovato – con la recidiva nel biennio – mentre effettuava l’attività di parcheggiatore abusivo. Non sono mancate le sanzioni anti-Covid: 3 le persone che non indossavano la mascherina.